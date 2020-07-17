شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "المحامين" يطالب بإعداد مدونة السلوك المهنى وتفعيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال يحيى التونى، وكيل نقابة المحامين، إن مدونة السلوك المهنى للمحاماة، وردت فى آخر تعديل لقانون المحاماة، وأنه يجب على المجلس أن يناقشها بحرافية شديدة، وأنه لابد أن تطبق فعليا لأنها نوع من أنواع سلوك المهنة.

وأضاف يحيى التونى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه يجب على المحامى أن يتحلى بالخلق الكريم، وأن يزاول المهنة طبقا للقسم الذى أقسمه منذ عهده بالمهنة من بداية حلف اليمين القانونى، مشيرا إلى أن الشرف والأمانة مرتبطان بأعمال المحاماة، وأن قسم المحامى بالحفاظ على سر مهنة المحاماة يعد نوع من أنواع الاحتفاظ بالسر والأمانة فى العرض والاحتفاظ على المستندات.

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وأشار يحيى التونى، إلى أن قسم المحاماة مرتبط ارتباطا وثيقا بمدونة السلوك، وأنه إذا لم يتم تفعيلها سنجد تجاوزات كثيرة لقلة من المحامين، متابعا: "ما أحوجنا اليوم أن نعود لضمائرنا فى ممارسة المحاماة".

وذكر يحيى التونى، أنه لأول مرة يتم وضع مادة فى قانون المحاماة عن سلوك المحامى أثناء تعامله مع زملائه وفى كل مكان يترافع فيه، وأن المحاماة فروسية ومهنة العظام ومهنة جديرة بالاحترام وجديرة بالرعاية، لافتا إلى أن مدونة السلوك المهنى ستقضى على التجاوزات غير الأخلاقية التى قد تحدث.