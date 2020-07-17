قضية دهس الأغنام تعود إلى الواجهة..الفرنسي يقاضي صاحب الشريط-التفاصيل

عادت قضية المقيم الفرنسي الذي دهس قطيعا للأغنام بالمنصورية بابن سليمان في ماي الماضي، إلى الواجهة، بعد أن توصل محمد، الذي وثق الجريمة، في شريط فيديو، تم تداوله على نطاق واسع، باستدعاء للتحقيق معه بخصوص شكاية قدمها الفرنسي ضده.
وقال محمد في حديثه مع “اليوم24″، اليوم الخميس، إنه فوجيء بشكاية المقدمة ضده، صباح اليوم من طرف المقيم الفرنسي متهما إياه بالتشهير ومحاولة القتل.
وتعود تفاصيل الحادث، في ماي الماضي، بعد أن تداول نشطاء مغاربة شريط فيديو، وثقه محمد ظهر فيه الطفل، يرعى الغنم، وهو يبكي أمام مشهد دهس غنم أسرته، التي كان يرعاها قرب شاطئ الصنوبر (David)، من طرف الفرنسيد حيث أدى السلوك الوحشي إلى مقتل كل الأغنام، التي ظهرت جثثاً هامدة على الطريق، في مشهد قاس.
ويشار إلى أن المحكمة الابتدائية في مدينة بنسليمان، قضت بالحبس شهرا نافذا في حق الفرنسي، الذي دهس أغناما نواحي مدينة المحمدية، وغرامة قدرها 20 ألف درهم لفائدة صاحبها، الذي قرر استئناف الحكم معتبرا إياه غير منصفا.
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