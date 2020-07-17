كورونا: 1,800 مخالفة لمواطنين لم يلتزموا بوضع الكمامة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فرضت الشرطة نحو 2,000 مخالفة ضد منتهكي أنظمة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا في مختلف أنحاء البلاد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وحررت الشرطة ما يزيد عن 1,800 من المخالفات المذكورة لمواطنين لم يلتزموا بوضع الكمامة كما يجب، ونحو 10 مخالفات بسبب عدم الالتزام بالحجر المنزلي.

وبهذا، تجاوز إجمالي عدد المخالفات على خلفية مكافحة جائحة كورونا 141 ألف مخالفة.

كما تم تحرير تحذيرات لأصحاب محال تجارية بادعاء انتهاك قواعد "الشارة البنفسجية".

هذا، وتشدد الشرطة من إجراءاتها، إذ قام أفرادها بزيارة آلاف المحال التجارية المختلفة، المعابد، الأسواق، مراكز التسويق، متنزهات، شواطئ وغيرها، ضمن الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا في كافة أنحاء البلاد.