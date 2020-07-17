زيدان بعد حصد لقب الليغا: كنا الفريق الأفضل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، سعادته بعد حصد لقب الليغا عقب الفوز على فياريال بهدفين مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة 37 من الليغا.

وذكر زيدان خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "لدي مشاعر هائلة، لأن ما فعله اللاعبون مثير للإعجاب، وليس لدي كلمات لوصف مشاعري".

وأضاف "دوري؟ اللاعبون هم الذين يقاتلون، وهو فريق رائع وأنا سعيد بهم للغاية، وحتى اللاعبين الذين لعبوا دقائق أقل من زملائهم وأقل مساهمة مع الفريق".

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وتابع "لقد كنا الفريق الأفضل لأننا حصدنا أكبر عدد من النقاط، وهذا كل شيء، وبالنسبة لي هذا اليوم هو أحد أفضل الأيام بالنسبة لي كمدرب".

وعن الاحتفال في ظل غياب الجماهير، أجاب "إنه أمر غريب بالنسبة للجميع، كنا نود الاحتفال في ساحة سيبيليس، لكن لا يمكن القيام بذلك الآن، وستحتفل الجماهير في المنازل بالتأكيد، وهم سعداء لرؤية الفريق يفوز باللقب، وفعلنا ذلك من أجلهم".

واختتم "دوري الأبطال هو دوري الأبطال، لكن لقب الليجا يجعلني أكثر سعادة، لأنه أصعب".