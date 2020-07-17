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ماذا قال ميسي بعد خسارة لقب الليغا؟

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى نجم وقائد الإسباني، ليونيل ، غضبه بسبب مستوى فريقه خلال الموسم الحالي، في أعقاب خسارة لقب الليغا لصالح الغريم التقليدي .

وذكر ميسي، في تصريحات صحفية عقب مباراة برشلونة أمام فياريال في الجولة 37 من الليغا "إذا استمررنا بنفس المستوى، سنخسر مباراة نابولي في دوري الأبطال أيضًا".

وأضاف "قلت سابقا إن اللعب بهذه الطريقة لن يكون كافيًا للمنافسة في ، وحتى لقب الليغا خسرناه".

وتابع "ريال مدريد فعل ما عليه ولم يخسر أي مباراة بعد التوقف. إنهم استحقوا الفوز باللقب".

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وواصل "الجماهير من حقها أن تطالب بتحقيق الألقاب، وخاصة الفوز بدوري أبطال أوروبا، لأننا وعدنا بذلك قبل أن نخرج أمام روما ثم في آخر عامين".

وأردف "منذ شهر كانون الثاني/يناير وكل شيء يحدث بالنادي غريب وسيء، حيث خسرنا الكثير من النقاط ومباراة الليلة هي ملخص لهذا الموسم".

وأتم "علينا أن ننتقد أنفسنا. ريال مدريد قاموا بعملهم لكننا ساعدناهم كثيرًا في الفوز بالليغا".

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