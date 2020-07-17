مليونا مصاب بكورونا في البرازيل ومليون في الهند

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تخطّت حصيلة الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في البرازيل المليوني إصابة، الجمعة، بينما تخطّت في الهند المليون إصابة.

وفي الهند، تضاعف السلطات المحلية القيود الصحية وتدابير الحجر المنزلي سعيا لاحتواء تفشي الوباء.

وأحصت الهند، صباح اليوم، الجمعة، 1,003,832 إصابة مؤكدة، وهي ثالث أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل، و25602 وفاة منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19 بحسب أرقام رسمية أعلنتها وزارة الصحة.

وتشير الحصيلة الرسمية إلى رصد حوالي 35 ألف إصابة جديدة و700 وفاة نتيجة الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة في ثاني دولة في العالم من حيث التعداد السكاني.

ويبقى عدد الوفيات جراء كوفيد-19 في الهند متدنيًا نسبيا بالمقارنة مع الدول الأكثر تضررا، إذ لا يتعدى 18 وفاة من أصل مليون نسمة، فيما تبلغ هذه النسبة 417 في الولايات المتحدة التي تسجل أعلى حصيلة وفيات، وفق حسابات أجرتها وكالة "فرانس برس" استنادًا إلى البيانات الرسمية.

وبادرت السلطات المحلية في الأسابيع الأخيرة إلى إعادة فرض الحجر المنزلي والقيود الصحية لمكافحة الجائحة عبر أنحاء البلد البالغ عدد سكانه 1,3 مليار نسمة.

وكانت حكومة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، فرضت في نهاية آذار/مارس الماضي، حجرا منزليا صارما رفعته في مطلع حزيران/يونيو رغم التزايد الحاد في عدد الإصابات، سعيا لإحياء اقتصاد منهك، غير أن قيودا عديدة لا تزال مفروضة.

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وحذر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر هذا الأسبوع بأن منطقة جنوب آسيا في طريقها لتصبح البؤرة المقبلة لوباء كوفيد-19 في العالم.

وأعلن المسؤول الإقليمي للاتحاد، جون فليمينغ، في بيان "فيما تتجه أنظار العالم إلى الأزمة الجارية في الولايات المتحدة وأميركا الجنوبية، فإن مأساة إنسانية مماثلة تنشأ سريعا في جنوب آسيا".

من الهند (أ ب)

أما في البرازيل، فتخطّى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ عتبة المليوني مصاب، بعد تسجيل أكبر دولة في أميركا اللاتينية 45,403 إصابات خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحّة.

وقالت الوزارة إنّه في غضون أربعة أشهر ونيّف من وصول الوباء إلى البلاد، بلغ عدد المصابين بكوفيد-19 إلى 2,012,151 شخصًا، توفّي منهم 76,688 شخصًا، في ثاني أعلى حصيلة وفيات في العالم بعد الولايات المتّحدة.

وعلى الرّغم من فداحة هذه الأرقام، إلا أنّ عددًا من الخبراء يعتبرونها أقلّ بكثير من الحقيقة بسبب عدم إجراء ما يكفي من الفحوصات المخبرية.

وبعد مرور أكثر من أربعة أشهر على تسجيل أول إصابة بالوباء في البرازيل، لا تزال هذه الدولة تسجّل يوميًا حصيلة وفيات مرتفعة للغاية وقد بلغت هذه الحصيلة الخميس 1322 وفاة.