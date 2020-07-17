شكرا لقرائتكم خبر عن ملكة بريطانيا تمنح جامع تبرعات عمره 100 عام لقب السير والان نبدء بالتفاصيل

ينال الكابتن توم مور، البالغ من العمر 100 عام والذي أصبح بطلا قوميا في بريطانيا بجمعه ملايين الجنيهات لصالح العاملين في مجال الصحة خلال جائحة كوفيد-19، لقب "السير" عندما تمنحه الملكة إليزابيث إياه اليوم الجمعة.

وجمع المحارب المخضرم الذي شارك في الحرب العالمية الثانية مبلغا قياسيا قدره 33 مليون جنيه إسترليني (41 مليون دولار) عندما قطع 100 لفة داخل حديقته مستعينا بإطار للمشي في أبريل نيسان في مرحلة الاستعداد للاحتفال بعيد ميلاده المئة.

ولمست مساعي الكابتن توم قلوب الناس في بريطانيا وخارجها في وقت يواجهون فيه أزمة جائحة كورونا.

وأصبح مور بالفعل عقيدا فخريا وعضوا فخريا في فريق الكريكيت الإنجليزي. وسيتسلم الوسام العتيق في قلعة وندسور حيث تعيش الملكة البالغة من العمر 94 عاما.

وقال قصر بكنجهام إن المراسم ستكون خاصة وسيرافق مور أفراد من أسرته.