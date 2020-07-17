شكرا لقرائتكم خبر عن ملكة بريطانيا تمنح جامع تبرعات عمره 100 عام لقب السير والان نبدء بالتفاصيل
وجمع المحارب المخضرم الذي شارك في الحرب العالمية الثانية مبلغا قياسيا قدره 33 مليون جنيه إسترليني (41 مليون دولار) عندما قطع 100 لفة داخل حديقته مستعينا بإطار للمشي في أبريل نيسان في مرحلة الاستعداد للاحتفال بعيد ميلاده المئة.
ولمست مساعي الكابتن توم قلوب الناس في بريطانيا وخارجها في وقت يواجهون فيه أزمة جائحة كورونا.
وأصبح مور بالفعل عقيدا فخريا وعضوا فخريا في فريق الكريكيت الإنجليزي. وسيتسلم الوسام العتيق في قلعة وندسور حيث تعيش الملكة البالغة من العمر 94 عاما.
وقال قصر بكنجهام إن المراسم ستكون خاصة وسيرافق مور أفراد من أسرته.
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