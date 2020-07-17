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حصيلة ضحايا كورونا في إيطاليا تتخطى 35 ألف وفاة

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أعلنت السلطات الإيطالية الخميس أن عدد ضحايا ( كوفيد - 19 ) في البلاد تخطى عتبة الـ35 ألفا بعدما توفي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 20 مصابا بالفيروس.

وقالت الحماية المدنية إن الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الجائحة بلغت 35,017 وفاة، نصفها تقرييبا (16,775 وفاة) سجلت في لومبارديا، الإقليم الواقع في شمال البلاد.

وإيطاليا هي خامس دولة في العالم من حيث أعداد الوفيات الناجمة عن كورونا، وقد سجلت لغاية الخميس 243,736 إصابة مؤكدة بالفيروس.

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