شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة ضحايا كورونا في إيطاليا تتخطى 35 ألف وفاة والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الحماية المدنية إن الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الجائحة بلغت 35,017 وفاة، نصفها تقرييبا (16,775 وفاة) سجلت في لومبارديا، الإقليم الواقع في شمال البلاد.
وإيطاليا هي خامس دولة في العالم من حيث أعداد الوفيات الناجمة عن كورونا، وقد سجلت لغاية الخميس 243,736 إصابة مؤكدة بالفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر حصيلة ضحايا كورونا في إيطاليا تتخطى 35 ألف وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.