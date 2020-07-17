الهند تتخطى عتبة المليون إصابة بكورونا

وأفادت الوزارة في التقرير اليومي بأن عدد الإصابات ارتفع خلال اليوم الماضي بنحو 35 ألفا ليبلغ مليونا و3,8 ألف، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 25602 مع تسجيل 687 حالة جديدة خلال اليوم الماضي.
ولا يفوق الهند في عدد الإصابات بالفيروس سوى الولايات المتحدة والبرازيل.
ويبقى هناك 342 ألف حالة نشطة في البلاد بعد تعافي 635 ألف مريض حتى الآن.
ولا يفوق الهند في عدد الإصابات بالفيروس سوى الولايات المتحدة والبرازيل.
ويبقى هناك 342 ألف حالة نشطة في البلاد بعد تعافي 635 ألف مريض حتى الآن.
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