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الهند تتخطى عتبة المليون إصابة بكورونا

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وأفادت الوزارة في التقرير اليومي بأن عدد الإصابات ارتفع خلال اليوم الماضي بنحو 35 ألفا ليبلغ مليونا و3,8 ألف، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 25602 مع تسجيل 687 حالة جديدة خلال اليوم الماضي.

ولا يفوق الهند في عدد الإصابات بالفيروس سوى الولايات المتحدة والبرازيل.


ويبقى هناك 342 ألف حالة نشطة في البلاد بعد تعافي 635 ألف مريض حتى الآن.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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