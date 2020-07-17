«متهم بـ4 جرائم اغتصاب » .. إستجواب حفيد مؤسس «جماعة الإخوان المسلمين» في فرنسا

خضع حفيد مؤسس " جماعة الإخوان المسلمين " طارق رمضان ، لاستجواب من الادعاء السويسري، بتهمة اغتصاب امرأة باستعمال العنف.

واستمع مدعي عام جنيف في محكمة بباريس إلى طارق رمضان المتهم في فرنسا بـ4 جرائم اغتصاب .

واستجوب رمضان، الخاضع لرقابة قضائية تمنعه من مغادرة فرنسا، لأكثر من 3 ساعات من طرف مدعي عام جنيف بحضور قاضي تحقيق فرنسي مكلف بال تحقيق ات.

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وتتهم امرأة سويسرية رمضان منذ 2018 ب اغتصاب ها واحتجازها في جنيف عام 2008.

وقال باسكال غارباريني، أحد محاميي رمضان إن ال تحقيق ات لا تزال مستمرة مع موكله، مؤكدا أن الخطوة القادمة على الأرجح مواجهة مع المدعية وذلك مع بداية السنة القضائية القادمة.

كما اتُهم طارق رمضان في شهر فبراير 2018 بفرنسا بـ"ال اغتصاب " و" اغتصاب شخص في وضع ضعيف"، وتقول المدعيتان هندة عياري و"كريستال" إنهما حصلتا عامي 2012 في باريس و2009 في ليون، على التوالي.

واتهم رسميا في 14 فبراير الماضي، بتهمتين إضافيتين، على خلفية شبهة اغتصاب امرأتين أخريين في 2015 و2016.