«لقاء القاهرة كان تاريخيا» .. بعد طلبهم تدخل الجيش المصري لمواجهة القوات التركية .. تعرف على أبرز القبائل الليبية

أعلن رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية، صالح الفاندي، أن القبائل طلبت من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تدخل الجيش المصري، في حال شن هجوم على سرت.

وأكد الفاندي، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أن الجيش المصري سيتدخل في حال تمادت تركيا والميليشيات التابعة لها في ليبيا، مضيفا أن لقاءالقاهرة كان تاريخيا قويا وتناول كافة الجوانب التي تهم ليبيا.

ونشرت سكاي نيوز تقريراً بشأن أبرز القبائل الليبية:

المنطقة الغربية

في المنطقة الغربية توجد قبائل ترهونة، التي تتكون من نحو ستين قبيلة فرعية، ويشكل أبناؤها نحو ثلث سكان العاصمة طرابلس.

كما توجد قبيلة ورفلة، التي يتجاوز عدد أفرادها مليون ليبي، مما يمثل سدس سكان البلاد، وتعد رأس الحربة في مواجهة التيارات المتطرفة.

وفي هذه المنطقة الغربية توجد أيضا قبائل الصيعان والنوايل والنواحي الأربع، والعجيلات والزاوية.

Advertisements

كما تضم المنطقة ذاتها، قبائل الرجبان والزنتان وقبيلة المشاشية والأصابعة والعربان وولاد بريك والقواليش وقبائل زليتن.

إضافة إلى قبائل سرت وجادو ويفرن ونالوت.

المنطقة الشرقية

أما قبائل الشرق الليبي المعروفة بقبائل برقة، فتعد الداعم الرئيسي لمؤسسات الدولة الوطنية في ليبيا، خاصة مؤسستي الجيش والشرطة.

وتنقسم القبائل الليبية في هذه الجهة إلى 4 أقسام، وهي قبائل الجبارنة وقبائل الحرابي وقبائل المرابطين إضافة إلى قبائل لحضور.

المنطقة الجنوبية

في الجهة الجنوبية يوجد ضمن مكونات قبائل فزان، قبائل أولاد سليمان والمقارحة والقذاذفة وحضيرات والطوارق والتبو. وكذلك قبيلة الحساونة وقبائل وادي الحياة.