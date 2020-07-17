يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
سيدني: ضرب زلزال بقوة 6.9 درجات الجمعة شرق بابوازيا-غينيا الجديدة، مما دفع بالسلطات إلى التحذير من خطر حصول تسونامي.
وقال المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي إنّ الزلزال وقع في الساعة 12,50 (02,50 ت غ)، مشيراً إلى أنّ مركز الزلزال يقع على عمق 85 كلم وعلى بُعد مئات الكيلومترات من العاصمة بورت مورزبي.
وفي حين لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات من جراء الزلزال، دعا مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ سكّان المناطق الساحلية القريبة إلى أخذ الحيطة بسبب خطر حصول أمواج مدّ عال "خطرة".
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 6.9 درجات في بابوازيا-غينيا الجديدة وتحذير من تسونامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.