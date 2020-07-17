الفلبين تبدأ بالسماح للأجانب بدخول البلاد من أول أغسطس المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - مانيلا - (د ب أ):

أعلنت الحكومة الفلبينية اليوم الجمعة أن الفلبين ستبدأ بالسماح للأجانب حاملي التأشيرات بدخول البلاد اعتبارا من أول أغسطس المقبل، على الرغم من ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال هاري روك المتحدث باسم الرئاسة في البلاد إن فرقة عمل مشتركة داخلية بين الوكالات معنية بالتعامل مع كوفيد-19 قررت خلال اجتماع يوم الخميس رفع الحظر على المسافرين الدوليين، وذلك بعد ما يقرب من خمسة أشهر منذ إغلاق حدود البلاد لوقف انتشار الفيروس.

وأضاف لكن فرقة العمل حددت شروطا لدخول الأجانب.

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وقال روك: "يجب أن يكون لديهم تأشيرات صالحة وحالية في وقت الدخول" .

وجاء القرار في الوقت الذي حذر فيه خبراء الصحة من أن إجمالي عدد الحالات في البلاد قد يصل إلى أكثر من 80 الف شخص بحلول نهاية يوليو الجاري بناء على توقعات ناتجة عن المعدل الحالي لانتقال الفيروس.

وقالت وزارة الصحة في الفلبين يوم الخميس إنه تم تسجيل ما مجموعه 61 الفا و 266 حالة مؤكدة بمرض كوفيد 19- و 1643 حالة وفاة.