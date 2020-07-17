مد الطوارئ والتصويت على 9 قوانين.. ننشر أجندة البرلمان الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - يناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة يوم الأحد المقبل عددا من مشروعات القوانين المدرجة لأخذ الرأي النهائي، وقوانين تناقش لأول مرة.

وقالت الامانة العامة لمجلس النواب، إن مشروعات القوانين المدرجة لأخذ الرأي النهائي عليها تشمل:

1- مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي (249 مادة).

2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 (29 مادة).

3- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 (4 مواد).

4- مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية (7 مواد).

5- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية (18 مادة).

6- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسن 2018 بإنشاء صندوق مصر (9 مواد).

7- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ (مادتان).

8- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 (9 مواد).

9- مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة (15 مادة).

ثانياً: مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة

1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية (4 مواد).

2- مشروع قانون بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات (4 مواد).

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3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس (4 مواد).

4- مشروع قانون بشأن تنظيم إدارة المخلفات (84 مادة).

5- مشروع قانون تعديل قانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٩ بإنشاء صندوق دعم وتمويل إدارة وتشييد المشروعات التعليمية (٧ مواد).

6- مشروع قانون بإصدار قانون المترولوجيا (18مادة).

7- مشروع قانون بإنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية (6 مواد).

8- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات (3 مواد).

9- مشروع قانون مقدم من النائب أسامة العبد، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتنظيم دار الإفتاء المصرية (23 مادة).

ثالثاً: اتفاقيات دولية

1- قرار رئيس الجمهورية رقم (181) لسنة 2020 بشأن الموافقة على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 6/1/2020.

2- قرار رئيس الجمهورية رقم (362) لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر"، والموقع في القاهرة بتاريخ 17/3/2020.

3- بقرار رئيس الجمهورية رقم (367) لسنة 2020 بشأن "الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر"، والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 17/3/2020.

الطوارئ

ينظر البرلمان قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 27 من يوليو عام 2020.