اليوم.. قطع المياه 8 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر: أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق (البوهي ومتفرعاتها- المنيرة الشرقية ومتفرعاتها- المنيرة الغربية ومتفرعاتها). وأضافت الشركة في بيان لها اليوم، أن قطع الخدمة من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 18 / 7/ 2020، وذلك نظرًا لأعمال تحويلات مترو الأنفاق بمنطقة البوهى بإمبابة؛ لتحويل خط مياه قطر 800 مم. وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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