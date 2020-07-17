شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت السلطات الصحية في الصين أنها سجلت 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي اليوم. وتسع من الإصابات العشر الجديدة حالات وافدة إذ كانت بين مسافرين قدموا من الخارج. وبهذا يبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 83622 إصابة، بينما ظلت حصيلة الوفيات عند 4634 دون تغيير.

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