شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو حامد: الإخوان توجه لجانها الإليكترونية لدعم كل ما هو عدو لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، قيام اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية، بدعم ما قامت به قناة الجزيرة "المنبر الإعلامي لتنظيم الحمدين" بما وصفه بـ"الشماتة" بعد التصريحات التى أعلنت من أثيوبيا ببدء ملء سد النهضة وبعد ذلك تم الاعتذار عنه، وما تقوم به إثيوبيا من مراوغة سياسية.

‏واعتبر وكيل "تضامن البرلمان"، أن من يشمت أو يبدى سعادته فى أى قضية تهدد الأمن القومى المصرى وشعبه فهو عدو لنا، حتى وإن كان مصرى الجنسية، وهو شريك فى أى حملة تريد النيل من مصر بالخارج، فالجماعة عهدت أن تعمل مع أعداء مصر أمثال تركيا وقطر وغيرها من الفصائل التى تسعى لضرب مصر وإضعاف الروح المعنوية لدى المصريين.

ولفت "أبو حامد" إلى أنه منذ خروج هذه التصريحات الإثيوبية التى تراجعت عنها بعد ذلك، إلا وأن هناك لجانا إلكترونية انطلقت فى الشماتة والتهليل للأعداء، والذين بدورهم يساعدون على دعم آليات الإرباك وجس النبض التى تقوم بها إثيوبيا وتركيا الآن ضد مصر، ومحاولة التأثير السلبى على الروح المعنوية القومية.

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وأبدى "أبو حامد"، ثقته فى إدارة الدولة المصرية للملف وما تقوم به من مساعى دبلوماسية للحفاظ على أمن مصر المائى حتى آخر لحظة.

وكان قد اعتذر سيليشي بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبى عن تصريحاته السابقة المتعلقة ببدء ملء خزان سد النهضة، وقال في تصريحات نقلها عنه التليفزيون الإثيوبى اليوم "نعتذر عن سوء التفسير للتقرير السابق على صفحتنا على وسائل التواصل الاجتماعي الذي تناول بدء ملء سد النهضة الكبير".

وقال بيكيلي، إن المفاوضات المتعلقة بسد النهضة سوف تستمر بما يتماشى مع مصلحة إثيوبيا.