موعد الدراسة وشكل الامتحان.. 13 معلومة عن العام الدراسي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

ترأس الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخميس، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي عبر "فيديو كونفرانس" لمناقشة القرارات الخاصة بتنظيم الدراسة والإجازات للعام الدراسي المقبل 2020-2021.

ويرصد الخليج 365 أبرز ما جاء في الاجتماع على النحو التالي:

- يبدأ العام الدراسي الجديد 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا).

- تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).

- يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021.

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- تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021.

- تقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.

- سيتم الاعتماد خلاله على استخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية التعلم والاستفادة من المنصات التعليمية التي أطلقتها الوزارة.

- المرحلة الثانوية في العام المقبل تستفيد من وجود التابلت (بداية من الصف الأول وحتى الثالث الثانوي).

- نظام التقييم بالنظام المعدل سيكون الامتحان على نفس مستوى الصعوبة وليس موحد في شكل الأسئلة.

- امتحان الثانوية العامة للعام المقبل يتم تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة ويتم أداء الامتحان الإلكتروني لكل مجموعة على حدة وفي أوقات مختلفة، وبنظام "الكتاب المفتوح" ومتساوي في درجة الصعوبة بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص.

- تطبيق نظام التعليم الجديد 2.0 (والذي يطبق على صفوف رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي)، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في المرحلتين الإعدادية والثانوية وكذلك التعليم المدمج.

- توفير برامج تدريب إلكترونية للمعلمين خلال الفترة المقبلة وذلك في إطار خطة تطوير المنظومة بأكملها.