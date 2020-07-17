أحمد موسى: تركيا تقصف شركة المياه التى تغذي الشعب الليبي

نشر الإعلامي أحمد موسى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نبأ عاجل يتضمن أن طائرات تركية مسيرة تقصف شركة النهر الليبية التي تغذي الشعب الليبي بالمياه. الاجتماعي "فيسبوك"، نبأ عاجل يتضمن أن طائرات تركية مسيرة تقصف شركة النهر الليبية التي تغذي الشعب الليبي بالمياه.

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