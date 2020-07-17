كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مظاهرات تطالب برحيل النظام في إيران.. والأمن يرد بإطلاق الرصاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلعت قبل قليل، مظاهرات في إيران، بالتزامن مع دعوات للتظاهر، اليوم الجمعة للمطالبة برحيل النظام.

وأفادت قناة العربية، أن السلطات الإيرانية، قطعت الإنترنت عن محافظة خوزستان، كما أكدت السلطات أنها ستتعامل بحزم مع المحتجين، واعتقلت شقيقة أحد ضحايا احتجاجات نوفمبر الماضي في بهبهان، كما تم اعتقال عددا من المتظاهرين في مدينة مشهد.

وهتف متظاهرون بشعارات مناهضة لمسؤولين إيرانيين كبار، بينما أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي لتفريق تظاهرات تطالب برحيل النظام.