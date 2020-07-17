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إدارة ترامب تبحث حظر سفر أعضاء الحزب الشيوعي الصيني لأمريكا

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الرئيس الأميركي دونالد ترامب

قال مصدر مطلع يوم الخميس إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبحث فرض حظر سفر على جميع أعضاء الحزب الشيوعي الصيني وعائلاتهم إلى الولايات المتحدة في تحرك قد يزيد التوتر المحتدم بالفعل بين بكين وواشنطن.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه إن مسؤولين كبارا يناقشون الأمر شرعوا في تداول مسودة لأمر رئاسي محتمل، لكن المشاورات ما زالت في مرحلة مبكرة ولم يتم رفع الأمر إلى الرئيس ترامب بعد.

 

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