شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الشرقية يطالب بتعظيم الاستفادة من الوحدات الصحة لتقديم الخدمات الشاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رائف تمراز، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن تطوير وإحلال وتجديد الوحدات الصحية بمنشأة عمر والحسينية وصان الحجر بمحافظة الشرقية، مؤكدا أن المنظومة الصحية عليها دورا كبيرا خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مما يتطلب ضرورة أن تكون كل وحدة صحية بمثابة مستشفى يقدم جميع الخدمات الصحية اللازمة والمتكاملة، متابعا: "الجميع شاهد كيف صمدت المنظومة الصحية وفى وجه أزمة فيروس كورونا، وهذا يعود للجهود المبذولة خلال السنوات القليلة السابقة التى كان لها دور كبير فى تحسين مستواها وقدرتها على الاستيعاب".

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة إحلال وتجديد وتطوير كافة الوحدات الصحية بالمناطق سالفة الذكر، على أن يتم عمل حصر شامل ودقيق لكافة الوحدات للوقوف على مدى قدرتها على تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين، وكيفية تعظيم الاستفادة من هذه الوحدات بالشكل الأمثل، لتكون إضافة حقيقية للمنظومة على مستوى الجمهورية.

وأوضح عضو البرلمان، أن الأزمة الأخيرة أظهرت قدرة المستشفيات الحكومية على تقديم الخدمة، وحماية المواطنين من استغلال بعض أصحاب المستشفيات الخاصة، مما يتطلب خطة للنهوض بجميع الخدمات المقدمة، وفى نفس الوقت توفير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا الأمر، خاصة الوحدات الصحية على مستوى القرى والعزب والنجوع.

جدير بالذكر أن الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية الوحدة الصحية الجديدة التابعة للإدارة الصحية بمنيا القمح، نظم عدد من الجولات لمتابعة انتظام سير العمل، وخدمات الرعاية الأولية، ومتابعة أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والكشف المبكر عن أورام الثدي، وكذلك متابعة الحملة القومية لتطعيم الأطفال بمصل السلوك ضد مرض شلل الأطفال، والتى تستهدف الأطفال بداية من عمر 4 شهور، للمواليد من 10/ 10/ 2016 وحتى مواليد 22/ 30/ 2018.