شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء قائمة قطاع شرق الدلتا فى انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم الاستقرار على القائمة النهائية لتحالف القائمة الوطنية "من اجل مصر" لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، على الدائرة الثالثة التى تضم (قطاع شرق الدلتا).

تصم قائمة قطاع شرق الدلتا، كل من خالد محمد سعيد حسن شحاتة، أحمد محمد محمود الخطيب، أيمن محمد حامد شريف، أحمد عبدالجواد محمد وجميعهم عن حزب مستقبل وطن، وإبراهيم محمد إبراهيم شحاتة عن حزب المؤتمر، يسرا أحمد فؤاد سليمان أباظة عن حزب مستقبل وطن، نيفين جورج ميخائيل عن حزب مصر الحديثة، محمد على عبده أبوحجازي عن حزب مستقبل وطن، محمد عيد صديق اللمعي عن حزب مستقبل وطن، حماد موسي حماد عن حزب مستقبل وطن، محمد أحمد محمد السباعي عن حزب مصر الحديثة، فيبي فوزي جرجس عن حزب الشعب الجمهوري، أحمد صبح محمد شحاتة عن حزب مستقبل وطن، جيفارا محمد أحمد عن حزب مستقبل وطن، فايز أبوحرب عن حزب حماة وطن.

جدير بالذكر أن تحالف القائمة الوطنية "من أجل مصر" أعلن تشكيل القوائم الانتخابية للتحالف الانتخابي للأحزاب لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، بمشاركة 11 حزبا سياسيا، وأن القائمة الوطنية تعد تحالفا انتخابيا وليس سياسيا، وتنتهي بانتهاء الانتخابات، مؤكدا أن كافة الأحزاب قامت بطرح مرشحيها في القائمة، وأن القائمة الوطنية مهمتها الرئيسية تمثيل كافة الآراء والأفكار السياسية المختلفة داخل مجلس الشيوخ، وذلك تحقيقا للصالح الوطنى العام.