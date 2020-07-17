يحط وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني، الرحال اليوم (الخميس) في حدود الـ 11 ليلا، بمطار الرباط سلا، قادما من باريس الفرنسية.
وتمكن مدرب “الأسود” من العودة إلى المغرب بعد أشهر قضاها في فرنسا نتيجة إغلاق المملكة لحدودها كإجراء وقائي لمنع انتشار فيروس “كورونا” المستجد.
وتأتي عودة وحيد لاستكمال عمله على رأس المنتخب الوطني بعد غياب اضطراري فرضته التداعيات السلبية لانتشار الجائحة.
كانت هذه تفاصيل خبر انفراد.. مدرب “الأسود” يحط الرحال بالمغرب اليوم بعد غياب فرضته التداعيات السلبية لـ “كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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