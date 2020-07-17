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شكرا لقرائتكم خبر عن سورية تقتل شقيقتها المسنة بمساعدة شاب لسرقة مصاغها الذهبي والان مع التفاصيل
الجمعة 17 يوليه 2020
صورة أرشيفية
ألقت الأجهزة الأمنية السورية القبض على سيدة قتلت شقيقتها المسنة بمساعدة شاب لسرقة مصاغها الذهبي.
وبدأت تفاصيل الحادثة بتلقي مركز شرطة ناحية الضمير في ريف دمشق، بلاغا من شخص يفيد بوفاة شقيقته المدعوة (حمدة) والبالغة من العمر 76 عاما، وعلى إثر ذلك توجهت قوة أمنية إلى منزل المغدورة، وأثناء الكشف على الجثة لاحظ شقيقها فقدانها للمصاغ الذهبي الذي كانت ترتديه وتبعثر أغراض المنزل، مما آثار الشكوك بحدوث جريمة قتل.
وذكرت وزارة الداخلية السورية في بيان نشرته على حسابها في ”فيسبوك“، أنه ”من خلال التحري وجمع المعلومات، تم الاشتباه بالمدعوة (دعاء . ح) شقيقة المغدورة والتي كانت مقيمة معهما في المنزل، وتم إلقاء القبض عليها وبالتحقيق معها اعترفت أنها قامت بالتخطيط لسرقة المغدورة برفقة شخص يدعى (علي . ع)، والذي قام بدوره بدخول غرفة المغدورة ووضع وسادة على وجهها وخنقها حتى فارقت الحياة، ثم سرق مصاغا ذهبيا ومبلغا ماليا“.
وتم إلقاء القبض على المذكور (علي . ع) وضبط بحوزته المصاغ الذهبي المسروق وكمية من مادة الحشيش المخدر
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