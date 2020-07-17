السيسي: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تهديد للأمن المصري والليبي

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تهديد مباشر للأمن القومي المصري والليبي، وذلك بعد أن طالب البرلمان الليبي المتحالف مع القائد العسكري خليفة حفتر القاهرة هذا الأسبوع بالتدخل العسكري في الحرب.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن "مشايخ وأعيان القبائل الليبية" الذين جاءوا على متن رحلة جوية من معقل حفتر في بنغازي أعربوا خلال اجتماع مع السيسي في القاهرة "عن كامل تفويضهم للسيد الرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية السيادة الليبية".

يعكس الاجتماع المخاطر الإقليمية المتزايدة في ليبيا، المقسمة منذ 2014 بين مناطق تسيطر عليها حكومة المدعومة من تركيا، وبين إدارة منافسة في الشرق، تدعمها الإمارات وروسيا ومصر.

ودعا البرلمان المتمركز في الشرق، والمتحالف مع حفتر، مصر هذا الأسبوع إلى تقديم المساعدة في مواجهة الدعم التركي للحكومة في طرابلس.

وساعدت تركيا الإدارة التي مقرها طرابلس في الغرب على إرغام قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة حفتر على التراجع عن هجومه على العاصمة.

وردا على الإجراءات التركية، حذر السيسي الشهر الماضي من أن الجيش المصري قد يدخل ليبيا إذا عاودت حكومة طرابلس وحلفاؤها الأتراك الهجوم على خط المواجهة سرت-الجفرة، الذي يٌنظر إليه على أنه بوابة مرافئ تصدير النفط الرئيسية في ليبيا. وتخضع الجفرة وسرت لسيطرة الجيش الوطني الليبي.

ونقلت الرئاسة عن السيسي قوله، في اجتماع مع شيوخ قبائل غالبيتهم مؤيدون لحفتر، إن "الخطوط الحمراء التي أعلنها (الرئيس المصري) من قبل... هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا".

إلا أن السيسي أضاف أن مصر "لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أية تحركات تشكل تهديداً مباشراً قوياً للأمن القومي ليس المصري والليبي فقط وإنما العربي والإقليمي والدولي".

