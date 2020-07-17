البطريرك الراعي: لبنان بحاجة للبقاء على الحياد كي يتخلص من الفقر

قال البطريرك الماروني اللبناني بشارة بطرس الراعي اليوم الاربعاء إن لبنان بحاجة لأن يبقى على الحياد لكي يتخلص من الفقر والجوع، وحث اللبنانيين على البقاء بعيدا عن الصراعات في الدول العربية، لكنه نفى أنه كان يشير على وجه الخصوص إلى جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وتحدث البطريرك الراعي بعد لقائه مع الرئيس ميشال عون، حليف حزب الله الذي يملك ترسانة كبيرة من السلاح والذي يدعم إيران في صراعها على النفوذ مع دول الخليج العربية في المنطقة.

ولبنان في خضم أزمة مالية حادة تعتبر أسوأ تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

ويقول خصوم حزب الله إنه يتحمل المسؤولية لأن تحالفه مع إيران دفع دول الخليج العربية التي ساندت لبنان في السابق إلى النأي بنفسها عنه مما أغلق بابا مهما للمساعدات.

وفي خطبته الأخيرة أدلى الراعي بتعليقات تم تفسيرها على نطاق واسع باعتبارها انتقادات لكل من حزب الله وحليفه عون. لكن الراعي قال اليوم الأربعاء إن تعليقاته أُسيء فهمها.

وقال الراعي للصحفيين بعد الاجتماع "لن ينتشلنا من الحالة التي نحن فيها اليوم، المشكلة الاقتصادية والفقر والجوع والمشاكل، لن ينتشلنا إلا الحياد".

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وأضاف أنه يجب ألا يتدخل لبنان "بصراعات سياسية أو عسكرية أو أحلاف" في العالم العربي.

وعندما سُئل عما إذا كان يقصد حزب الله تحديدا قال "على العكس تماما. أنا أخبرت فخامة الرئيس أنني أنا أعني الجميع".

كما حذر الراعي من أن الفقر والبطالة يتركان الباب مفتوحا للتدخل الأجنبي في لبنان من دون إعطاء تفاصيل.

وقال "مع الأسف هناك الكثير من التدخلات من الخارج، من هنا ومن هناك. تتدخل وتعمل فئات لها، تدفع مصاري من هنا، وتعمل جمعيات من هون وكأن بيصير البلد وكأنه سايب".

وأضاف "عندما أقول الحياد يعني دولة قوية وجيش قوي".