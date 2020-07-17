السودان يجدد تضامنه مع السعودية ضد هجمات الحوثي

جددت وزارة الخارجية السودانية، تضامن بلادها الكامل مع المملكة العربية السعودية ضد هجمات مليشات الحوثي الإرهابية.



كما جددت إدانتها وإستنكارها للقصف الذي تعرضت له السعودية من طرف المليشيات الحوثية في اليمن يوم 13 يوليو/تموز الجاري.

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وقالت في تعميم صحفي، "وضح جلياً أن الهدف من تواتر استهداف المليشيات الحوثية للمدنيين بالداخل اليمني ودول جوار اليمن هو عرقلة الجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية والمبعوث الأممي لليمن لتحريك العملية السياسية والتوصل لحل سياسي شامل".

وطالب السودان بالوقف الفوري لهذه التصرفات العدائي، داعيا جميع الأطراف للعودة للمفاوضات السياسية للتوصل للحل السياسي الشامل.

وقال التعميم "إذ تكرر وزارة الخارجية إدانتها لهذه الانتهاكات، تؤكد على تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية وحقها في الدفاع عن أمن أراضيها ومواطنيها".