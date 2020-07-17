مليونا إصابة في 140 يوما.. البرازيل تحت رحمة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يوليه 2020

الخليج 365 - متابعات

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في البرازيل، الخميس، عتبة المليوني مصاب، بعد تسجيل أكبر دولة في أميركا اللاتينية 45,403 إصابات خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة.

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وقالت الوزارة إنه في غضون 4 أشهر ونيّف من وصول الوباء إلى البلاد، بلغ عدد المصابين بكوفيد-19، 2,012,151 شخصاً، توفي منهم 76,688 شخصاً، في ثاني أعلى حصيلة وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

ورغم فداحة هذه الأرقام إلا أن عدداً من الخبراء يعتبرونها أقل بكثير من الحقيقة بسبب عدم إجراء ما يكفي من الفحوصات المخبرية.

وبعد مرور أكثر من 4 أشهر على تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البرازيل (26 فبراير)، لا تزال هذه الدولة تسجّل يومياً حصيلة وفيات مرتفعة للغاية وقد بلغت هذه الحصيلة الخميس 1322 وفاة.

والبرازيل الدولة الثانية في العالم، بعد الولايات المتّحدة، الأكثر تضرّراً من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو الإصابات.