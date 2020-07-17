مستقبل وطن: لقاء السيسي بشيوخ القبائل الليبية يؤكد شرعية الموقف المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - قال المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، والأمين العام، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أرسل لأبناء الشعب الليبي مجموعة من الرسائل التاريخية تؤكد موقف مصر الثابت تجاه قضيتهم وحقهم في العيش في سلم وسلام؛ كونها قضية أمن قومي مصري وعربي.

وأوضح رشاد، أن الرئيس أكد لجميع الأطراف الموقف المصري في الحفاظ على استقرار الشأن الليبي حق مشروع وأصيل، تفرضه متانة العلاقات والجذور التاريخية المتشعبة، والمصير المشترك، بجانب أنه حق يدعمه ويطلبه أبناء الشعب الليبي أنفسهم.

وأشار رشاد، إلى أن مصر تواصل تقديم صورة مضيئة في الالتزام بالدبلوماسية في حل الأمور حتى آخر نقطة؛ وأنها تبرهن دوما أن هذه الدبلوماسية ليست ضعفا ولكنها دستور يقف وراءه قوة تحميه؛ قوة قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بسلمها وأمنها القومي.

وأكد أن مصر لن تفرط في التوصل لحل يحفظ للاشقاء الليبيين حياة كريمة بعيدة عن التناحر والصراعات؛ حلا يرفض بكل قوة أي تدخل خارجي سافر من أطراف إقليمية خبيثة تحاول هدم استقرار المنطقة وإدخال شعوبها في حروب داخلية.

وتابع: نقف بكل قوة حكومة وشعبا وأحزابا خلف القيادة السياسية في تحركاتها للحفاظ على أمننا القومي.. ونؤكد أن مصر ليس لها مطمع في القضية سوى فرض السلم والاستقرار وحياة أفضل للأجيال القادمة.