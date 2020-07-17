اضطر مدير مستشفى "محمد بوضياف" بمدينة البويرة الجزائرية، جمال بوتمر، للقفز من الطابق الأول للمشفى، خشية من تعرضه لاعتداء من قبل أهل مريض توفي بكورونا.
وأفاد موقع "البلاد" بأن أهل المتوفي طالبوا المدير بتسليمهم جثة فقيدهم قبل صدور نتائج التحاليل النهائية، وأمام الضغط الممارس عليه، قام المدير بالقفز من الطابق الأول خوفا من تعرضه للاعتداء من قبل أفراد العائلة الغاضبين.
وأضاف الموقع أن المدير نجا من الموت بأعجوبة، لكنه أصيب بكسور في أطرافه السفلى وجروح متفاوتة.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير مستشفى جزائري يلقي بنفسه من الطابق الأول هربا من أهل متوف بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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