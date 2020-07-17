كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر المسماري: نتوقع معركة وشيكة في سرت.. وتونس مقبلة على مرحلة صعبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إنه تم رصد عدد من الشائعات في الساعات القليلة الماضية ضمن الحرب النفسية ضد الجيش الوطني الليبي، مشيرًا إلى أن تركيا نقلت 25 ألف من المرتزقة إلى الأراضي الليبية.



وأضاف المسماري في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية " دي ام سي": "رصدنا نقل العديد من المرتزقة والميليشيات إلى منطقة مصراتة، وتونس مقبلة على مرحلة صعبة بسبب نقل المتطرفين إليها عن طريق ليبيا".



وتابع "هناك عناصر تلقت تدريبا على القتال في مناطق صحراوية، وهو ما يؤكد أن أردوغان يعد العدة للانتقال إلى منطقة سرت"، لافتًا إلى أن ما حدث في لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بوفد المشايخ والقبائل الليبية تاريخي وكان واضحًا ومعبرًا، مؤكدًا أن مصر وكل القبائل العربية ستكون في مقدمة صفوف القتال ضد الأتراك.



والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة.

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وقال السيسي - خلال اللقاء الذي عُقد تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد.. مصير واحد" - إن الهدف الأساسي للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.



وأوضح أن الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل في سيدي براني، هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي، ليس المصري والليبي فقط، وإنما العربي والإقليمي والدولي.



ومن جانبهم، أعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية، عن كامل تفويضهم الرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل وحماية السيادة الليبية، واتخاذ الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر، ومواجهة التحديات المشتركة، ترسيخًا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي بلاده.