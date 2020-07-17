كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر المسماري: تركيا لازالت تدفع بمزيد من المرتزقة والمعدات العسكرية إلى ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن تركيا لازالت تدفع بمزيد من المرتزقة والمعدات العسكرية، مشيرًا إلى أن مصراتة مازالت قاعدة أساسية لإدارة عملياتها.



وأضاف المسماري خلال كلمته في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، "مازالت تركيا ترسل القوات والمعدات إلى ليبيا، وتقوم بتحويل قاعدة عقبة بن نافع إلى مقر لتركيب منظومات الدفاع الجوي وإنشاء مخازن لها للذخائر والأسلحة".



وأشار المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي إلى أن تركيا اتخذت من المنشآت المدنية في مصراتة كمرافق لتمركز الجيش التركي وجنود المرتزقة، موضحًا أن هناك تحركات للميلشيات والجيش التركي في غرب ليبيا.



والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة.

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وقال السيسي - خلال اللقاء الذي عُقد تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد.. مصير واحد" - إن الهدف الأساسي للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.



وأوضح أن الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل في سيدي براني، هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي، ليس المصري والليبي فقط، وإنما العربي والإقليمي والدولي.



ومن جانبهم، أعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية، عن كامل تفويضهم الرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل وحماية السيادة الليبية، واتخاذ الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر، ومواجهة التحديات المشتركة، ترسيخًا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي بلاده.

