اختبارات الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا ستجرى يومي 4 و5 شتنبر 2020 بالنسبة لجميع الشعب

أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية، أن اختبارات الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا ستجرى، كما تم الإعلان عن ذلك سابقا، يومي 4 و5 شتنبر 2020 بالنسبة لجميع الشعب.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم الخميس بخصوص مجالس الأقسام الخاصة بالسنة الأولى من سلك البكالوريا، أن نقطة الامتحان الجهوي الموحد تشكل 25 في المائة في احتساب المعدل العام لنيل شهادة البكالوريا دورة 2021، وذلك طبقا لمقتضيات القرار الوزاري المعمول به.

وذكرت الوزارة، في هذا الصدد، بأنها أصدرت مراسلة وزارية بتاريخ 15 يوليوز 2020 بخصوص مجالس الأقسام الخاصة بالسنة الأولى من سلك البكالوريا.

وبموجب هذه المراسلة، يبرز المصدر، وفي إطار التدابير الاستثنائية المتخذة من طرف الوزارة لإنهاء الموسم الدراسي الحالي، فقد تم إعطاء الصلاحية لمجالس الأقسام للتقرير في انتقال التلاميذ بجميع شعب ومسالك هذا المستوى إلى السنة الثانية بكالوريا، بناء فقط على نقط المراقبة المستمرة المحصل عليها حضوريا، ووفق عتبة النجاح المعتمدة بالنسبة للسلك الثانوي التأهيلي.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي خلافا للسنوات الماضية، حيث كان هذا الانتقال يأخذ كذلك بعين الاعتبار حضور التلاميذ في اختبارات الامتحان الجهوي الموحد للسنة أولى بكالوريا.