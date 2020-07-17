جامعة الكرة “تراسل” السلطات المختصة لتسهيل عودة 21 لاعبا ومدربا عالقين في الخارج بسبب “كورونا”

علم “اليوم 24” من مصدر جيد الإطلاع أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم راسلت السلطات المختصة لتسهيل عودة 21 لاعبا ومدربا من العالقين في الخارج بسبب التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” المستجد. وشدد المصدر ذاته على كون الملتمس يأتي بهدف تسهيل عودة لاعبي البطولة الاحترافية العالقين بالخارج نتيجة إغلاق الحدود، تكريسا للبروتوكول الوقائي الذي اتخذته السلطات المختصة بهدف منع انتشار”كوفيد 19″. وأوضح المصدر ذاته أن الجامعة قررت مراسلة السلطات المختصة لتسهيل عودة اللاعبين والمدربين العالقين بالخارج في أفق التحاقهم بتداريب فرقهم، التي انطلقت بعد توصل الجامعة بترخيص استئناف التداريب والبطولة عقب توقف اضطراري فرضته التداعيات السلبية للجائحة.

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