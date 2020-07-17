فيديو: يونس الميموني
قالت هالة شفيق، صاحبة أعلى معدل باكالوريا في جهة الشمال، اليوم الخميس في طنجة، إنها تلقت خبر تصدرها للمرتبة الأولى في الاستحقاق الوطني من الصحافيين.
وكشفت شفيق لـ”اليوم24″ أن سر نجاحها يكمن في مثابرتها على تحقيق أهدافها، إذ إنها بدأت الاستعداد لامتحان الباكالوريا منذ بداية السنة الدراسة من أجل تحقيق نتائج مشرفة.
واعتبرت شفيق أن فترة الحجر الصحي كانت عصيبة بالنسبة لها، بسبب التباعد الاجتماعي.
ووجهة شفيق رسالة إلى كل المستدركين من أجل التركيز في مراجعة دروسهم، للحصول على شهادة الباكالوريا.
وتحلم صاحبة أعلى معدل باكالوريا في الجهة أن تصبح مهندسة مستقبلا.
كانت هذه تفاصيل خبر صاحبة أعلى معدل باكالوريا في جهة الشمال: فرحت كثيرا بنجاحي وأتمنى أن أصبح مهندسة-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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