شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بريطانيا يؤكد دعم بلاده لإنهاء الصراع في البلاد والان مع التفاصيل

الجمعة 17 يوليه 2020 صورة أرشيفية أكد السفير البريطاني لدى اليمن السيد "مايكل ارون"، دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع في اليمن. Advertisements وقال السفير البريطاني في تغريدة له:"‏اشعر بقلق بالغ إزاء تقارير وصلتنا عن وقوع خسائر من المدنيين جراء الهجمات الصاروخية والجوية في مأرب والجوف وحجة". ورحب السفير بالقرار السعودي بالتحقيق في حوادث الجوف وحجة، مؤكدا دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة لإنهاء هذا الصراع. ودعا السفير جميع الاطراف الى تجنب وقوع خسائر بين المدنيين.

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