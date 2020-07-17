القبض على عدد من المنتمين لجماعة يمينية متطرفة في ألمانيا

الجمعة 17 يوليه 2020

صورة أرشيفية

أصدر الادعاء الألماني قرارا بالقبض على رجلين يشتبه في قيادتهما لجماعة يمينية متطرفة في البلاد.



وقال الادعاء العام اليوم الخميس في كارلسروه إنه تم تفتيش شقق الرجلين وستة آخرين من المشتبه فيهم.

Advertisements

وأوضح الادعاء العام أن القبض على أحد المشتبه فيهم تم في برلين والآخر في مدينة هيرلين بهولندا ومعه خمسة متهمون آخرون.

وجرى تفتيش مساكن أخرى وفقا للادعاء العام في مدن بولاية بافاريا وولايات ميكلنبورج فوربومرن وشمال الراين ويستفاليا وراينلاند بفالتس وسارلاند للبحث عن أدلة ضد الجماعة اليمينية المتطرفة.

ويعتقد المحققون أن الرجلين من القيادات الهامة لجماعة إجرامية، أما الذي قبض عليه في هيرلين بهولندا فيعتقد أنه أسس في آب / أغسطس 2016 جماعة "حزب جويم بألمانيا" الإجرامية.

وقال الادعاء العام إن هذه الجماعة كانت تستهدف نشر الفكر اليميني المتطرف في ألمانيا بصورة منهجية عبر الإنترنت وكذلك نشر الرؤية النازية للعالم على نطاق واسع.

وتنكر الصفحة الخاصة بالجماعة المتطرفة المحرقة النازية وتقلل من خطر جرائم الحكم النازي وتدعو إلى قتل اليهود، بحسب ما ذكره الادعاء العام.