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إصابات كورونا في البرازيل تتخطى حاجز المليونين 

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تجاوزت البرازيل اليوم الخميس حاجز المليوني إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في تطور قاتم في بلد يشهد أسوأ تفش للفيروس بعد الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الصحة إن الوفيات ارتفعت إلى 76688 بينما ارتفعت الإصابات المؤكدة إلى 2012151 حالة.

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