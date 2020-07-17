شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: ضبط 80 شخصًا في طريقهم للقتال بليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت قوات الدعم السريع القبض على 80 شخصاً كانوا في طريقهم للقتال في ليبيا.

وقال الناطق باسم قوات الدعم السريع السوداني العميد جمال جمعة في تصريح له اليوم، إن قواته تمكنت من ضبط 80 شخصاً من بينهم أجانب يتوجهون إلى مواقع القوات المتحاربة في ليبيا.

وأضاف أن قوات الدعم السريع ضبطت إجمالي 282 شخصاً في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية من السودان.

وذكر أن عمليات الهجرة غير الشرعية قد أخذت منحى آخر وهو المشاركة مع المهاجرين في الصراع الدائر في ليبيا.