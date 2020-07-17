انت الان تتابع الكرملين: التهديد الأمريكي بفرض عقوبات يهدف لبيع الغاز بسعر أعلى لأوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال الكرملين اليوم الخميس إن التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات جديدة على خطوط الأنابيب التي تنقل الطاقة من روسيا إلى أوروبا تهدف لبيع الغاز إلى القارة الأوروبية بسعر أعلى مما تطلبه روسيا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القول إن العقوبات تمثل "استمرارا للمنافسة غير العادلة" وتعد محاولة "لإجبار الأوروبيين على شراء غاز أكثر تكلفة بشروط أقل ملاءمة".

تأتي التصريحات بعد يوم واحد من تهديدات أمريكية بفرض عقوبات على خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا.

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ويهدف خط أنابيب "نورد ستريم 2" إلى توسيع قدرة خط أنابيب "نورد ستريم" الذي يعمل بالفعل وينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مشروع "نورد ستريم2" في العام الماضي، وقالت إن خط الأنابيب سيزيد من اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي، كما أنه يمثل تهديدا أمنيا.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال أمس إن الولايات المتحدة ستشدد نظام العقوبات ضد مشروعات الطاقة الروسية من خلال إلغاء الإعفاءات التي تم منحها لبعض الشركات المشاركة في خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" و"ترك ستريم".