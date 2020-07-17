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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القبض على عدد من المنتمين لجماعة يمينية متطرفة في ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يوليه 2020
الخليج 365 - متابعات
أصدر الادعاء الألماني قرارا بالقبض على رجلين يشتبه في قيادتهما لجماعة يمينية متطرفة في البلاد.
وقال الادعاء العام اليوم الخميس في كارلسروه إنه تم تفتيش شقق الرجلين وستة آخرين من المشتبه فيهم.
وأوضح الادعاء العام أن القبض على أحد المشتبه فيهم تم في برلين والآخر في مدينة هيرلين بهولندا ومعه خمسة متهمون آخرون.
وجرى تفتيش مساكن أخرى وفقا للادعاء العام في مدن بولاية بافاريا وولايات ميكلنبورج فوربومرن وشمال الراين ويستفاليا وراينلاند بفالتس وسارلاند للبحث عن أدلة ضد الجماعة اليمينية المتطرفة.
ويعتقد المحققون أن الرجلين من القيادات الهامة لجماعة إجرامية، أما الذي قبض عليه في هيرلين بهولندا فيعتقد أنه أسس في آب / أغسطس 2016 جماعة "حزب جويم بألمانيا" الإجرامية.
وقال الادعاء العام إن هذه الجماعة كانت تستهدف نشر الفكر اليميني المتطرف في ألمانيا بصورة منهجية عبر الإنترنت وكذلك نشر الرؤية النازية للعالم على نطاق واسع.
وتنكر الصفحة الخاصة بالجماعة المتطرفة المحرقة النازية وتقلل من خطر جرائم الحكم النازي وتدعو إلى قتل اليهود، بحسب ما ذكره الادعاء العام.
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