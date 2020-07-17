اغلاق مكاتب قناتي العربية والحدث في قطاع غزة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – غزة

قررت وزارة الداخلية الفلسطينية التابعة لحركة حماس منع قناتي “العربية” و”الحدث” السعوديتين من العمل في قطاع غزة ذلك إثر بثهما تقارير حول اعتقال خلية بتهمة التعاون مع كيان الاحتلال حيث وصفت الحركة بأنها “أخبار مفبركة”.

ويشمل قرار المنع “تقديم أي شخص أو شركة من القطاع أي خدمات لقناتي العربية والحدث”، ذلك بحسب صحافي متعاون مع قناة “العربية”.

وقال الصحافي الذي فضل عدم ذكر اسمه إن الوزارة أبلغته بالقرار الذي بثته قناة “العربية” عبر شاشتها وموقعها الإلكتروني.

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وذكرت قناة “العربية” على موقعها الإلكتروني أن حركة حماس “أصدرت قرارا الأربعاء يمنع ظهور أي صحافي على شاشتي العربية والحدث من غزة”، مشيرة الى أن حماس قررت أيضا “معاقبة أي جهة تقدم خدمات إعلامية إلى العربية والحدث”.

يذكر بأن القناة العربية نشرت قبل أيام خبر عن اعتقال مجموعة من وحدة الخاصة في حركة حماس بتهمة العمالة لصالح الكيان الاحتلال وهروب قيادي كبير في هذه القوات الى كيان الاحتلال مع جهاز كمبيوتر تحتوي على معلومات حساسة عن المقاومة.

وكانت وزارة الداخلية التابعة لحماس نفت الخبر الذي أوردته قناة العربية، مؤكدة على “ممارسة القناة للتضليل والعمل على ترويج الشائعات والأكاذيب”.

وكانت حماس أغلقت في العام 2013 وبقرار من النائب العام مكاتب قناة العربية في غزة.