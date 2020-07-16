بعد الإتفاق.. موظفو الجماعة والمقاطعات يطالبون عمدة البيضاء بالإسراع في صرف رواتبهم قبل العيد

يسود ترقب كبير في صفوف موظفي الجماعة والمقاطعات، التابعة لها في الدارالبيضاء، بشأن تسهيلات تخص مناسبة عيد الأضحى، وعد بها عبد العزيز العماري، رئيس جماعة الدارالبيضاء، الموظفين أنفسهم، وفقا لبرتوكول الموقع بين إدارة الجماعة، وممثلي نقابة الاتحاد المغربي للشغل، خلال الأيام القليلة الماضية.

وعلى إثر ذلك، راسل موظفو الجماعة والمقاطعات التابعة لها في الدارالبيضاء، المنضوون تحت لواء المكتب الجهوي للجماعات المحلية في جهة الدارالبيضاء – سطات UMT، عبد العزيز العماري، رئيس جماعة الدارالبيضاء بشأن التدخل لدى المصالح المعنية في جماعة الدارالبيضاء، بهدف الإسراع بشأن المراسلة الموجهة إلى قسم نفقات الموظفين، لتأجيل الاقتطاعات المتعلقة بقروض الاستهلاك لشهر يوليوز الجاري، وفقا لما ينص عليه البرتوكول المذكور.

ودعا المصدر نفسه، في المراسلة المذكورة، توصل “اليوم24” بنسخة منها، عمدة الدارالبيضاء إلى التدخل لصرف رواتب الموظفين/ت جماعة الدارالبيضاء، والمقاطعات التابعة لها، بشكل استثنائي لشهر يوليوز الجاري، وذلك خلال سبعة أيام فقط، قبل مناسبة عيد الأضحى المبارك.

وكان موظفو الجماعة، والمقاطعات في الدارالبيضاء، قد توصلوا إلى اتفاق مع إدارة الجماعة بشأن صرف تعويضات الساعات الإضافية.

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ووفق بروتوكول الاتفاق، الذي توصل “اليوم 24” بنسخة منه، فإن كلا من ممثلي إدارة الجماعة، ونقابة الاتحاد المغربي للشغل لشغيلة الجماعة، اتفقوا على 4 محاور أساسية، على رأسها صرف تعويضات 8 أشهر من الساعات الإضافية، برسم عامي 2019، و2020، في متم شهر شتنبر 2020، وتم الاتفاق، أيضا، على مواصلة الحوار بخصوص الملفات المستوفية الشروط.

وحسب الاتفاق المذكور، فإنه بالنسبة إلى استفادة الموظفين الموضوعين رهن الإشارة من التعويضات عن الساعات الإضافية، فقد تمت مراسلة الداخلية بتاريخ 26 يونيو في انتظار الجواب، كما تمت مراسلة قسم نفقات الموظفين من أجل تأجيل الاقتطاعات المتعلقة بقروض الاستهلاك فقط لشهر يوليوز 2020 بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وكان موظفو جماعة الدارالبيضاء، والمقاطعات، التابعة لها، قد أوضحوا في بلاغات سابقة أن أجورهم هزيلة، ولا تكفي لمواجهة تكاليف، ومصاريف الحياة، خصوصا خلال مناسبة عيد الأضحى.

