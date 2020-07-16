- 1/2
- 2/2
القدس - بواسطة محمد عز العرب - توّج نادي ريال مدريد، رسميًا، بطلا للدوري الإسباني، عقب فوزه على ضيفه فياريال بهدفين لهدف، الخميس، في مباراة أقيمت ضمن الجولة 37 وقبل الأخيرة من "الليغا".
وسجل الفرنسي كريم بنزيما، هدف التقدم للريال في الدقيقة 29، بعد تمريرة سحرية من لوكا مودريتش جعلته ينفرد بالمرمى.
ومن ركلة جزاء احتسبها الحكم عند الدقيقة 77، أضاف بنزيما ثاني الأهداف، قبل أن يُحرز اللاعب فيسنتي إيبورا هدف فياريال الوحيد في الدقيقة 83.
وكان الفريق الملكي بحاجة لفوز وحيد من آخر جولتين حتى يضمن فوزه باللقب، بغض النظر عن نتيجة مطارده وغريمه برشلونة، الذي انهزم أمام أوساسونا بهدفين لهدف.
وجاء فوز الريال بلقب "الليغا" بعد انفراده بصدارة الترتيب برصيد 86 نقطة، وتفوقه بفارق سبع نقاط عن برشلونة الوصيف، والذي خسر رهان الحفاظ على اللقب الفائز به في آخر موسمين.
ونال ريال مدريد لقب الدوري الإسباني للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه، والثانية تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي قاده للفوز باللقب موسم 2016-2017.
كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد بطلًا للدوري الإسبانيّ للمرة 34 في تاريخه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.