في ظل عدد الإصابات القياسي: الجزائر تسعى لحماية طواقمها الطبيّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الحكومة الجزائرية في بيان عملها على قانون يعزز حماية الطواقم الطبية من "الاعتداءات الجسدية واللفظية" التي تزايدت مع ظهور وباء كوفيد-19.

وجاء في بيان نشرته رئاسة الحكومة على موقعها أن قرار الرئيس عبد المجيد تبون يأتي نتيجة "تنامي الاعتداءات الجسدية واللفظية ضد الطواقم الطبية وشبه الطبية والإدارية".

وأضاف البيان أن العنف يترافق أحيانا مع "أعمال تخريب تطال الممتلكات العامة والعتاد الطبي".

وأعلنت الرئاسة في 10 تموز/يوليو تدابير دعم، أبرزها تأمين خاص، للطواقم الطبية العاملة في الخط الأول لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وجرح مدير مستشفى البويرة (125 كلم جنوب شرق العاصمة) الاثنين أثناء هربه عقب تهديده من طرف أقارب غاضبين لمريض توفي، وفق ما أفاد مدير الصحة في الولاية، محمد العايب.

ووفقا لهذا المسؤول، اقتحم الأشخاص مكتب جمال بوتمر للاحتجاج على رفض المستشفى تسليم رفات قريبهم الذي يشتبه في وفاته نتيجة الفيروس.

وأضاف العايب أن بوتمر هرب "من الاعتداء عبر القفز من نافذة مكتبه في الطابق الأول وتعرض لجراح بسيطة في ساقه".

وقالت الحكومة في بيانها إن القانون الجديد يهدف إلى "حماية الطاقم الطبي من أي اعتداء (...) داخل المستشفيات والمؤسسات الصحية الأخرى"، دون أن يوضح الآليات التي ستطبق.

وانتقدت الحكومة أيضا "التلاعب بالصور ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام" التي تشكك في "مهنية والسلامة المعنوية للطاقم الطبي"، وذلك بعد انتشار أشرطة فيديو صورت في مؤسسات طبية لإدانة أوجه القصور فيها.

كما أكدت أن "هذه الأفعال غير المقبولة" تهدف إلى "ضرب مصداقية الخدمة العمومية في مجال الصحة" و"تعاقب عليها قوانين الجمهورية".

وقضت محكمة وهران (430 كلم غرب العاصمة) مساء الأربعاء بالسجن النافذ 18 شهرا في حق مغنية راي بتهمة "الاعتداء وإهانة" الطاقم الطبي في مركز صحي بالمدينة.

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وشملت الاتهامات نشر المغنية فيديو تستنكر فيه وضع قسم الطوارئ في هذا المستشفى، وفق وسائل إعلام محليّة.

وفي نفس السياق، سجّلت الجزائر اليوم، الخميس، عدد إصابات قياسي بكوفيد-19، وأعلنت تمديد الحجر المفروض في جزء كبير من البلاد.

وأحصت السلطات الجزائرية 585 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، حسب وزارة الصحة، في أعلى حصيلة يومية منذ رصد أول حالة نهاية شباط/فبراير.

وأوضح المتحدث باسم لجنة رصد الفيروس والتصدي له جمال فورار خلال مؤتمره الصحافي اليومي أن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 21355 إصابة بينها 1052 وفاة.

وسجلت البلاد ارتفاعا في الإصابات خلال الأيام الأخيرة (554 إصابة الأربعاء).

واعتبرت السلطات أن تزايد الحالات يعود إلى "تراخي" السكان و"عدم احترام" قواعد الوقاية والحماية.

من جهتها، أعلنت رئاسة الحكومة في بيان الخميس أن "الحجر الجزئي المنزلي (...) من الثامنة مساء إلى غاية الخامسة صباحا" المفروض في 29 ولاية "مدد" عشرة أيام اعتبارا من السبت، علاوة على تمديد تعليق النقل الحضري العمومي والخاص للأشخاص في هذه المناطق خلال نهاية الأسبوع.

ورفع الحجر كليا عن 19 ولاية ومنطقة في 14 حزيران/يونيو.

ويحق للسلطات المحلية منذ نهاية حزيران/يونيو فرض "حجر جزئي أو كلي" عند الحاجة في بلديات وأحياء تمثل بؤرا لعدوى كوفيد-19.

وعقب أشهر من اتخاذ أول تدابير حجر، سجلت الجزائر -ثالث أكثر الدول الإفريقية تضررا بعد جنوب إفريقيا ومصر- تضاعفا في عدد بؤر العدوى، خاصة في شرق البلاد (ولاية سطيف) وجنوب شرقها.