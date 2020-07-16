كفر قاسم: إصابة شاب بجراح حرجة إثر إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب بجراح بالغة الخطورة، مساء الخميس، إثر جريمة إطلاق نار في كفر قاسم.

وشهدت كفر قاسم خلال الآونة الأخيرة عدّة جرائم عنف، منها سطو مسلّح على محلّ للصرافة في حزيران/يونيو الماضي وسرقة نصف مليون شيكل منه، بينما أصيب شاب بجراح متوسطة في أيار/مايو الماضي إثر جريمة إطلاق نار.

وفي الوقت الذي تشهد فيه البلدات العربية تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة، تتقاعس الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة، وفي المقابل تنشط في إصدار أوامر منع نشر حول مجريات التحقيق في الجرائم.

وقتل منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية الآن، 45 ضحية في جرائم قتل مختلفة بالمجتمع العربي، كما تبين من المعطيات أن من بين ضحايا جرائم القتل العرب في البلاد 8 نساء.