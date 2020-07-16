محمد بن زايد والرئيس الفرنسي يبحثان العلاقات والتطورات الإقليمية

الخميس 16 يوليه 2020

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال اتصال هاتفي، مع إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين.



كما ناقش الجانبان، خلال الاتصال، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في ليبيا.

Advertisements

وأكد الجانبان أهمية الدفع باتجاه تثبيت الأمن والسلام في المنطقة والتسوية السلمية للأزمة في ليبيا وطرح الحلول الدبلوماسية والحوار بما يحقق رغبة الشعب الليبي في البناء والتنمية والعيش بسلام.

وهنأ الرئيس الفرنسي بمناسبة العيد الوطني لبلاده الذي حل في الرابع عشر من يوليو الجاري، متمنياً لفرنسا الصديقة وشعبها دوام التقدم والازدهار.

كما تناول الاتصال مستجدات فيروس كورونا في البلدين والعالم، وسبل مواجهته على مختلف المستويات.