شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكي يحذر من كارثة بسبب الناقلة “صافر” ويدعو الحوثيين للسماح بتدخل الأمم المتحدة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:55 مساءً, 16 يوليو 2020 م المناطق _ واشنطن حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، من الكوارث المحدقة لتسرب النفط في مياه البحر الأحمر، بعد عطب في ناقلة “صافر” النفطية قبالة سواحل اليمن.

وقال بومبيو في تغريدة له اليوم على حسابه الرسمي في (تويتر): “تخيل، أكثر من مليون برميل نفط يتسرب إلى البحر الأحمر، ستصبح الموانئ غير صالحة للعمل، وستدمر مصائد الأسماك، وسيصبح الشعب اليمني دون مساعدة، وستقطع الواردات “، داعياً الانقلابيين الحوثيين إلى الوفاء بالتزاماتهم، وتسهيل عمل الأمم المتحدة لتقييم وضع ناقلة النفط “صافر”.

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