شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 53 وفاة جديدة بكورونا و928 إصابة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الخميس تسجيل 53 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد مما رفع حصيلة الوفيات منذ بدء التفشي في مارس آذار إلى 4120 حالة.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 928 إصابة جديدة بالفيروس مما رفع إجمالي الإصابات التي سجلتها مصر حتى اليوم إلى 85771 إصابة.

كانت الإصابات اليومية بلغت ذروتها في شهر يونيو حزيران الماضي عندما تجاوزت 1700 حالة لكنها تراجعت بشكل تدريجي لتبقى دون الألف حالة على مدى الأسبوع الماضي.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن 556 متعافيا جديدا من الفيروس غادروا المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 26691 حتى اليوم.